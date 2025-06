JUNTOS ATÉ HOJE

Giovanna Ewbank diz que amigos apostaram que casamento com Bruno Gagliasso não duraria: 'Fizeram bolão'

Convidados fizeram apostas na própria cerimônia do casal

A situação foi relembrada por Giovanna em depoimento para o curta documental “Histórias para acreditar no amor”, da diretora Nattannaella, que estreou esta semana no seu canal de YouTube. Os dois falaram sobre as apostas que os convidados conduziram na ocasião.>

"Engraçado, falando sobre amor... Outro dia, estava no meu rancho e recebi um vizinho, um amigo, e começamos a falar sobre relacionamento. Ele disse: ‘Cara, não me vejo com ninguém, eu sou muito livre’. Parei para pensar naquilo e respondi: ‘Cara, você não é mais livre do que eu’. Por quê? Porque eu escolhi amar alguém. Eu escolhi ter uma família. Isso para mim é liberdade, sabe?", falou.>