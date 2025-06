BOLETIM

Gripe aviária: cai para 10 número de casos investigados; nenhum é em granja comercial

Casos em andamento envolvem criações domésticas e aves silvestres

Entre as suspeitas em criações domésticas estão episódios envolvendo galinhas de subsistência nos municípios de Lábrea (AM), Castanhal (PA), Itaituba (PA), Campinápolis (MT), Novo Cruzeiro (MG) e Alegre (ES).>

Já entre os casos em aves silvestres, estão as investigações em Santo Antônio do Monte (MG), com um pombo; Mateus Leme (MG), com um cisne-negro; Belo Horizonte (MG), com uma coruja-orelhuda; e em Angra dos Reis (RJ), com um albatroz-de-sobrancelha.>