Ferrovia Salvador-Feira: empresa solicita autorização para ligar cidades baianas

Data de início das obras ainda está em análise

Os trabalhos para iniciar a construção de uma ferrovia que liga Salvador até Feira de Santana podem começar em breve. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou em nota, na quarta-feira (4), que analisa o interesse da empresa baiana TIC Bahia Ltda. na exploração de estrada de ferro com foco no transporte misto, de cargas e passageiros na região. >

De acordo com o pedido feito pela companhia, o trajeto passaria pelos municípios de Salvador e Feira de Santana, com extensão aproximada de 98 km. O início das obras ou esboço do projeto estão em análise por parte da área técnica. >

Vale lembrar que, por se tratar de um empreendimento privado, a ANTT atua apenas no acompanhamento do projeto e não gerencia diretamente as etapas do empreendimento. >