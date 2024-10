O QUE PENSA O CORREIO

O futuro do sistema ferroviário

O sistema ferroviário brasileiro, em especial o trecho da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), está em uma encruzilhada crítica. Com uma extensão de quase 8 mil km de trilhos, essa ferrovia conecta três regiões fundamentais do país – Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste – e movimenta uma vasta gama de produtos, de insumos agrícolas a mercadorias industrializadas. Contudo, o que deveria ser uma estrutura robusta e eficiente tornou-se, ao longo das últimas décadas, um símbolo de abandono e obsolescência.

Ao falar sobre o futuro dessa rodovia, não dá para deixar de mencionar a bitola – distância entre trilhos – estreita de 1 metro que ainda é mantida. Estruturas ferroviárias modernas, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que passa pelo estado, utilizam bitolas de 1,6 metros, uma diferença que afasta a Bahia de uma integração plena com as demais regiões do Brasil. A VLI parece não ter interesse em modernizar a infraestrutura existente e prefere manter as condições atuais, com menos investimento.