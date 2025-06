BACHAREL

Com OAB cancelada, Eduardo Bolsonaro se apresenta como advogado nos EUA

Deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro para articular medidas do governo Trump contra o STF

Mesmo com o registro cancelado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) foi anunciado como “advogado brasileiro” na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). O evento terá uma edição entre os dias 28 e 29 de junho, em Miami, na Flórida, com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como palestrante.>