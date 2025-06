RIO

Idoso de 64 anos entra na Justiça afirmando ser filho de Chico Buarque

Morador do Rio afirma ter recebido revelação da mãe pouco antes da morte

Um morador de Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, de 64 anos, ingressou com uma ação judicial para investigar uma possível paternidade envolvendo o cantor e compositor Chico Buarque, atualmente com 80 anos. O objetivo do autor da ação é retificar seu registro civil, caso seja confirmada a filiação. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.>