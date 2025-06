VAI PARA CASA

Chico Buarque recebe alta após cirurgia no crânio no Rio de Janeiro

Operação foi para tratar um quadro de pressão intracraniana

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, deixou na manhã desta quinta-feira (5) o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após receber alta médica. Ele passou por uma cirurgia no crânio na última terça-feira (3) para tratar um quadro de pressão intracraniana.>

O procedimento, que já estava agendado, foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a operação durou menos de uma hora e transcorreu normalmente. A assessoria de imprensa do artista informou, à época, que ele passava bem e deveria ter alta em até 48 horas.>

A alteração na pressão intracraniana foi identificada durante um check-up de rotina. Segundo a equipe do cantor, Chico não apresentava sintomas e seguiu com a rotina normalmente até a realização do procedimento.>