DECISÃO

Alexandre Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA

Ministro atendeu um pedido da PGR

"A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o sr. Jair Bolsonaro", afirma o procurador-geral Paulo Gonet na petição. Foram listadas diversas declarações públicas que mostrariam a intimidação contra integrantes do STF.>

Alexandre de Moraes autorizou que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito no inquérito aberto por coação contra integrantes da Corte. Moraes determinou ainda que, além do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também seja ouvido. O ministro afirma que o ex-presidente pode ser diretamente beneficiado pelas ações do filho e que já declarou ser o responsável financeiro por sua permanência em território americano, segundo informações da jornalista Daniela Lima, da GloboNews>

Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo de deputado federal em março e se mudou para os Estados Unidos. Durante o anúncio de licenciatura, o filho de Jair Bolsonaro afirmou que ficaria no país americano para "resgatar liberdades perdidas" no Brasil. Ele também disse que ele e o ex-presidente sofrem, "perseguição" no país. >