Eduardo Bolsonaro formaliza pedido de licença da Câmara com justificativa de saúde e 'interesse particular'

Suplente vai assumir durante ausência

Atualmente nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende atuar para combater o que chama de "ameaças à liberdade de expressão no Brasil". Durante uma live no aniversário de 70 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado reafirmou sua intenção de mobilizar autoridades norte-americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. >