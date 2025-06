FESTA

Ivete, Simone Mendes e Bell Marques: prefeitura baiana confirma atrações de peso para o São Pedro

'Pedrão de Eunápolis' acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho

A prefeitura de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, confirmou atrações de peso para as comemorações do São Pedro. O evento, que acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho, no Estádio Araujão, contará com apresentações de Ivete Sangalo, Simone Mendes, Bell Marques, Ana Castela e mais. >