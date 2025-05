FORRÓ ANTECIPADO

Confira a programação de 10 cidades baianas que têm festas juninas antes do São João

João Gomes, Zé Vaqueiro e Iguinho e Lulinha estão na programação dos municípios

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2025 às 12:32

João Gomes, Zé Vaqueiro e Iguinho e Lulinha Crédito: Reprodução/Instagram

Não precisa esperar a semana do dia oficial do São João, celebrado no dia 24 de junho, para dançar forró. Isso porque diversas cidades baianas antecipam os festejos juninos para primeira ou segunda semana do mês de junho. O CORREIO listou 10 municípios que fazem um pré-São João com atrações nacionais. Confira abaixo: >

Tucano

No nordeste baiano, o Arraiá das Águas Quentes, em Caldas do Jorro, na cidade de Tucano, reúne diversas atrações de peso em três dias de festa. >

13.06: Seu Desejo, Zé Vaqueiro, Alcymar Monteiro e Devinho Novaes >

14.06: Matheus e Kauan, Walkyria Santos, Magníficos e Toque Dez >

15.06: Leonardo, Léo Foguete, Solange Almeida e Calcinha Preta >

Serrolândia

O Arraiá do Licuri, em Serrolândia, no centro norte baiano, reunirá nomes como Limão Com Mel, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Silfarley, Menina Faceira, Capitão do Reino, Asas Livres, Capitão Forró, Brankinho, Kelvin Diniz e Brega e Vinho entre 6 e 8 de junho. >

São Domingos

Em São Domingos, no nordeste baiano, a festa é antecipada para celebrar o aniversário da cidade, que é comemorado oficialmente dia 13 de junho. Iguinho e Lulinha, Mastruz com Leite e João Gomes são os nomes confirmados até a publicação desta matéria. >

Ibotirama

Em Ibotirama, no Vale São-Franciscano da Bahia, Batista Lima, Robson Aguiar e Giovane Figueiredo se apresentaão no dia 13 de junho. Já Maim Vaqueiro, Filomena e Tapioca com Jaba comandam a festa no dia 14. >

Nova Fátima

O Arraiá da Nossa Gente, em Nova Fátima, no nordeste baiano, contará com três dias de festa. Entre as atrações, estão Limão com Mel, Tayrone e Del Feliz. >

06.06: Limão com Mel, Del Feliz, Malvadinhos, Capitão do Reino e Rodrigo Rodriguez >

07.06: Tayrone, Aduílio Mendes, Paixão Ferrada, Capitão Forró e Forrozão das Antigas >

08.06: Chambinho do Acordeon, Carol Forrozeira, Neto Brito, Artur e Joelzinho e Banda AJ >

Iraquara

O São João de Iraquara, no centro norte da Bahia, acontecerá entre os dias 13 e 16 de junho, com nomes como Seu Desejo, Henry Freitas, Unha Pintada, Nadson O Ferinha Vitor Fernandes, Filomena Bagaceira, Léo Foguete, Manim Vaqueiro. Theuzinho, Flávio Leandro, Xinela de Couro, Canários do Reino e atrações locais. >

Capela do Alto Alegre

O Arraiá do Alto Alegre, em Capela do Alto Alegre, no nordeste baiano, acontecerá entre 13 e 15 de junho, com Zé Vaqueiro, Mastruz com leite, Léo Foguete, Devinho Novaes, Ávinne Vinny e Toca do Vale. >

Itajuípe

Em Itajuípe, no sul baiano, Kevi Jonny, Thiago Aquino, Devinho Novaes, Mastruz com Leite e bandas locais comandam a festa entre 6 e 8 de junho. >

Nova Viçosa

O Santo Antônio Casamenteiro 2025, realizado em Nova Viçosa, em Itajuípe, no sul da Bahia, será realizado entre 13 e 15 e junho, com apresentações de Diego e Victor Hugo, João Neto e Frederico, Kaelzinho Ferraz e bandas locais. >

Paramirim