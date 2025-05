AUDIOVISUAL

Theuzinho grava DVD com show gratuito em Feira; João Gomes e Thiago Aquino são convidados

Evento será aberto ao público

O cantor Theuzinho, de 19 anos, gravará um DVD com show gratuito em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, nesta quinta-feira (22). O evento, que será aberto ao público, contará com convidados especiais, como João Gomes e Thiago Aquino. O audiovisual é a terceira edição do projeto ‘A Favela Tá Gostosa’. >