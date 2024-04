NOVA MULHER

Lore Improta expõe novo comportamento após ser mãe: 'muita maturidade'

Em bate-papo com a revista Quem, a esposa de Léo Santana contou que durante todos esses anos que está trabalhando com a internet, ela nunca teve nenhum cancelamento ou algo pesado na web, já que sempre foi seu objetivo.

No entanto, ao evitar alguns assuntos, ela começou a sentir a necessidade de mudanças ao casar com um homem negro e ter uma filha preta, causando um incômodo interno para se posicionar publicamente.

"Depois que eu virei mãe, comecei a ter muita segurança nas minhas falas, no que queria. Percebi isso na opinião das pessoas. Elas me davam opinião e eu sentia muita segurança na minha intuição, do que eu queria enquanto mãe. Acho que isso me potencializou e me trouxe muita maturidade enquanto mulher", disse.