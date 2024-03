MATERNIDADE

Lore Improta diz que filha já foi chamada de macaca: 'não sabia como reagir'

Durante o evento, que ocorreu no Centro de Inovação da Avon, em Cajamar (SP), a influencer falou ainda sobre as cobranças que sofre por ter que conciliar os trabalhos com a maternidade, a disciplina obtida com a prática do esporte desde muito pequena, da vida de empresária. "Como é que eu posso defender a minha filha, ou os meus filhos, porque eu quero mais? Então, acho que é me blindar e trazer conhecimento e informação para poder passar para eles, da melhor maneira possível. Para que eles possam se defender de alguma maneira no futuro".