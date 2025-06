Atriz que viveu Paty na novela A Viagem explica por que abandonou TV: 'Eu chorava'

LEMBRA DELA?

Viviane Pinheiro tinha apenas 5 anos quando interpretou a personagem Paty na novela A Viagem, atualmente reprisada no Vale A Pena Ver de Novo. Na trama, a pequena era filha de Diná (Christiane Torloni) e Téo (Maurício Mattar). Trinta anos depois, ela reapareceu longe da televisão, aos 36 anos, com uma vida completamente diferente. >

Atualmente Viviane é publicitária e atua como coordenadora de marketing na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Além disso, integra o projeto voluntário Sempre Criança.>

Apesar do destaque, Viviane nunca mais voltou a atuar em novelas. Segundo ela mesma disse ao Vídeo Show, em uma entrevista de 2006, sua entrada na TV foi inesperada. “Foi tudo super rápido. Foi sorte, na verdade”, disse, ao lembrar que pediu à mãe para atuar e logo passou no teste.>

A ex-atriz ainda revelou que manteve por um tempo o contato com colegas da novela e disse que costumava ligar para Maurício Mattar. “Ele sempre foi muito atencioso comigo, brincalhão”, relembrou.>

Com a reprise da novela, o público voltou a se encantar com a atuação da pequena Paty. Viviane, no entanto, já havia confessado que não teve nenhum preparo formal para o papel. A espontaneidade diante das câmeras foi o que conquistou os telespectadores.>