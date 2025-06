TELEVISÃO

SBT demite apresentador após um mês e desiste de nova versão do 'Aqui Agora'

Apresentador foi dispensado antes da estreia oficial e retorna à TV no Paraná após intervenção de Ratinho

Heider Sacramento

Publicado em 27 de junho de 2025 às 12:15

Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada Crédito: Reprodução

O SBT desistiu oficialmente de manter o jornalista Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, na apresentação da nova versão do programa Aqui Agora. Contratado há apenas um mês, ele foi dispensado antes mesmo da estreia na grade nacional da emissora, após a suspensão do projeto jornalístico planejado para as tardes. >

Durante a espera pela estreia, Macedo participou do Tá na Hora, em 9 de junho, ao lado de Daniele Brandi. A apresentação gerou forte repercussão negativa nas redes sociais. Internautas criticaram o estilo performático, o tom de voz exaltado e a falta de química entre os apresentadores. A participação, que inicialmente pareceu um teste, não teve justificativa clara do canal. Enquanto o SBT alegou se tratar de algo pontual, Macedo afirmou que pediu para sair: “Estava mais desnorteado do que surdo em bingo”, desabafou à rádio Massa FM.>

Após a demissão, o jornalista retornou ao comando do Tribuna da Massa, na TV Cidade, afiliada da emissora em Londrina (PR). O retorno foi articulado diretamente por Carlos Massa, o Ratinho. “O povo pediu e nós atendemos. O Macedão é patrimônio do Paraná”, afirmou o empresário.>