'SEM CENSURA'

Cissa Guimarães tem salário reajustado para R$ 100 mil na nova fase do 'Sem Censura'

Reajuste eleva salário da apresentadora e aumenta em R$ 1,2 milhão os custos do programa Sem Censura

Além do salário elevado de Cissa, que registra baixos índices de audiência na emissora pública, o governo também arca com o custo do maquiador da apresentadora, cujo salário mensal é de R$ 16 mil. O contrato, firmado sem licitação, foi justificado pela empresa pública com base no “engajamento em causas sociais e comunitárias” da artista, que integrou o elenco da TV Globo por 46 anos e passou a fazer parte da EBC no início do terceiro mandato de Lula.>