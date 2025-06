ATACANTE

João Vicente revela que paquerou Sandy no Instagram: 'Turu turu aqui dentro'

Ator deu detalhes sobre flerte em podcast

João Vicente de Castro é atacante mesmo! O ator revelou que mandou uma mensagem no Instagram para Sandy logo após o anúncio do divórcio dela com o músico Lucas Lima. “Eu estava um pouco alto. Quando saiu a separação em algum portal, mandei, sei lá, ‘turu turu turu aqui dentro’", contou no podcast Não Importa, apresentado ao lado do colega Gregório Duvivier. >