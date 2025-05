SEGUIDO NO INSTAGRAM

João Vicente de Castro revela crush masculino: 'Se tivesse que pegar um homem, pegaria ele'

'Cara bonitão, rico... poderia me dar uma vida melhor', disse ator

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 11:30

Gregório Duvivier e João Vicente de Castro Crédito: Reprodução

João Vicente de Castro é seguido no Instagram por ninguém menos que o cantor Ricky Martin. A informação foi compartilhada pelo brasileiro durante o programa "Não Importa", do canal do Porta dos Fundos no YouTube. O intérprete de Renato no remake de Vale Tudo, da Globo, ainda contou quais os tipos de fotos que o astro da música curte: gatos.>

O ator e humorista afirmou que as imagens que compartilha mostrando sua vida pessoal ou trabalho não ganham like de Ricky, apenas as que mostram os bichinhos de estimação. >

Incluindo Ricky Martin, João Vicente tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Já o cantor mais de 10 vezes mais de fãs por lá: são 18,7 milhões de seguidores. Aliás, há um detalhe: entre eles, não está o artista brasileiro. Isso mesmo: o ex de Sabrina Sato não retribuiu o 'follow' do astro internacional.>

João Vicente é seguido por Ricky Martin, mas não o segue de volta Crédito: Reprodução/Instagram

A informação chocou Gregório Duvivier, parceiro de bancada no programa. Ele questionou o amigo se não iria retribuir o gesto, que respondeu de prontidão que não, sem dar explicação. Apesar disso, João Vicente elogiou o porto-riquenho.>