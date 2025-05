TELEVISÃO

Crise em 'Vale Tudo': Globo faz cortes drásticos para salvar audiência

Edição acelerada eliminou capítulos inteiros e já impacta a compreensão da trama

Diferente da edição tradicional de novelas, essa movimentação tem caráter emergencial. A ideia é acelerar os principais acontecimentos da história e captar a atenção do público. No entanto, essa estratégia já tem afetado a fluidez da trama. Algumas sequências previstas para determinados dias, conforme divulgado pela própria Globo, foram antecipadas ou simplesmente omitidas na exibição oficial.>

Um exemplo claro disso ocorreu no capítulo de 5 de maio. O resumo oficial indicava que a chegada de Odete Roitman (Débora Bloch) ao jantar de Solange (Alice Wegmann) encerraria o episódio. Contudo, a cena foi exibida no capítulo anterior, que terminou já com o início da briga entre as personagens.>