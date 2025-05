REPRESENTATIVIDADE

Personagem de ‘Vale Tudo’ revela segredo íntimo e Globo aposta em trama ousada

Poliana, interpretado por Matheus Nachtergaele, fará um relato emocionante sobre sua assexualidade

Segundo revelou a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a cena está prevista para ir ao ar a partir do dia 10 de junho. Na história, Poliana, que é amigo da personagem Raquel (Taís Araujo), decidirá compartilhar, de forma espontânea e pública, como vivencia sua sexualidade. O relato será publicado na internet e acabará viralizando.>

De acordo com o roteiro, o próprio personagem ficará surpreso com a repercussão positiva nas redes sociais. “A resposta do público fará com que ele se sinta acolhido e aliviado”, antecipam fontes da produção.>