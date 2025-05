DE NOVO?

Diretor de 'Vale Tudo' contorna nova tensão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores

Atores estão sem se falar

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:24

Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A tensão nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo, segue alta entre Cauã Reymond e Bella Campos. Os atores, que vivem os protagonistas César e Maria de Fátima no remake da trama, continuam sem trocar uma palavra sequer fora de cena. Para evitar conflitos durante as gravações, o diretor Paulo Silvestrini tem conduzido os trabalhos com agilidade e discrição.>

De acordo com informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Cauã e Bella chegam ao set, gravam suas cenas e vão embora sem qualquer interação. A estratégia adotada pela direção tem sido gravar as sequências com os dois de forma rápida, evitando tempo ocioso e possíveis desconfortos.>

Apesar do desconforto nos bastidores, os atores continuam nos papéis principais e seguem cumprindo o cronograma de gravações. Nenhuma mudança no roteiro foi feita até o momento. Nos corredores da emissora, no entanto, o clima pesado já não passa despercebido.>

O público começou a assistir nesta semana às primeiras cenas gravadas pela dupla após a polêmica vir à tona. No dia 23 de abril, em meio à crise, Silvestrini conduziu pessoalmente as gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com cenas protagonizadas exclusivamente por Cauã e Bella. Esse material irá ao ar até o capítulo 45, previsto para ser exibido em 21 de maio.>