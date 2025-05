BASTIDORES

Cauã Reymond pula festinha de 'Vale Tudo' e aumenta boatos de climão com colega de elenco

Enquanto colegas celebravam juntos, o ator optou por se isolar e reacendeu rumores sobre desavenças com Bella Campos

A festa contou com a presença de boa parte do elenco, incluindo Paolla Oliveira, Deborah Bloch, Carolina Dieckmann e Pedro Waddington. Em clima leve, os artistas apareceram brindando, rindo, posando para fotos e até usando adereços personalizados com a frase "Vale Nada", uma brincadeira com o título da novela.>