Após mudar nome, ex de Camila Pitanga posta foto nu e desabafa: 'Vida estava difícil'

Publicado em 9 de maio de 2025 às 10:24

Angel Ferreira, ex-Igor Angelkorte Crédito: Reprodução

O ator Angel Ferreira fez uma reflexão nas redes sociais após sua vida passar por algumas transformações nos últimos meses. No fim do ano passado, ele viralizou pela falta de público para sua peça "Sidarta". Agora, com o mesmo espetáculo, teve os ingressos esgotados em temporada que fez em abril no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Nesse período, ele também mudou de nome, deixando Igor Angelkorte para traz.>

"Minha vida àquela época estava embotada, difícil e sem perspectiva. O barco estava à deriva e o vento não rumava para lado nenhum", escreveu o ator. Na imagem da postagem, ele aparece completamente nu no teatro.>

"Desse oco, desse abismo. Desorientado e fraco, muito vulnerável por ter estado apegado a uma ideia: uma imagem de vida boa que tinha desaparecido. Precisava da arte como veículo. Expressar toda minha ira e meu amor pela vida. Mas, voltar - através da história do Sidarta e suas amizades - voltar a ver graça na forma das coisas", continuou.>

Segundo o próprio ator, a mudança de nome veio como parte de um processo de autoconhecimento e coincidiu com o momento em que ele viralizou ao revelar a falta de público do monólogo. Após o desabafo, as sessões começaram a encher. Angel Ferreira namorou as atrizes Camila Pitanga e Aline Fanju e participou de novelas como "O Outro Lado do Paraíso", "Babilônia" e, mais recentemente, em "Terra e Paixão".>