ELOGIOS NAS REDES

Filho de Carla Perez e Xanddy mostra corpo definido e seguidores brincam: 'Não tem como segurar o Tchan'

Victor Alexandre, que é fisiculturista, também revelou quanto tempo demorou até chegar ao shape

"Quanto tempo demorou pra desenvolver esse trabalho?!", perguntou. Victor falou que treina há anos, mas precisou focar para conquistar o físico atual. "[Treino há] 2 anos firme, [mas há] 6 anos com várias pausas (risos)".>

Outros comentários brincavam com os pais do jovem. "Podia gravar um vídeo pelo menos dando uma sambadinha pra gente ver se o Tchan tá seguro ou se domingo ele não vai", brincou um seguidor, fazendo trocadilhos com trechos de músicas que se tornaram hits. Victor entrou na brincadeira: "Não tá seguro". A pessoa então escreveu: "Então domingo você não vai, infelizmente". E ele concordou: "Infelizmente não".>