FAMOSOS

Angélica fala de ciúmes com noras dias antes de Benício terminar namoro com Duda Guerra

Filho de Angélica e Luciano Huck colocou um ponto final no relacionamento após confusão com influenciadoras

Na conversa, feita durante o "Troféu Imprensa", a apresentadora afirmou ser uma sogra tranquila. "Ele está um gato, né? Ele é lindo, o Joaquim também. Eles são tudo na minha vida", elogiou. Quando questionada se era ciumenta com as noras, ela hesitou, mas respondeu com bom humor: "Não sei... Tem que perguntar pra elas".>

A fala, que parecia apenas uma brincadeira leve, agora ganha um novo contexto com o fim do relacionamento do filho. Enquanto isso, a web segue de olho em todos os passos do clã Huck.>