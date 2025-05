TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (9/5)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta sexta-feira (9) o filme " Milagres do Paraíso ". A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.>

Christy e Kevin Beam são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.>