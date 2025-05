VIAGENS

É obrigatório despachar a mala de mão em voos lotados? Veja o que diz a lei

Mesmo seguindo as regras sobre bagagem de mão, passageiros enfrentam pressão para despachar pertences

De acordo com as normas da Anac, todo passageiro — independentemente do valor pago na passagem ou da categoria — tem o direito de levar dois volumes na cabine: uma bagagem de mão de até 10kg com dimensões máximas de 55cm x 40cm x 25cm, e um item pessoal de até 2kg com 45cm x 30cm x 15cm. Itens que excedem esse limite precisam ser despachados, o que geralmente envolve uma taxa extra.>