NÃO É FÉRIAS OU ATESTADO MÉDICO

Ana Maria Braga fora do Mais Você? Apresentadora se afastará por 3 semanas; saiba o motivo

Talitha Morete e Fabricio Battaglini vão comandar atração durante o período

Ana Maria Braga vai se afastar do Mais Você a partir da próxima semana. A apresentadora irá desfalcar a atração matinal para gravar o Chef de Alto Nível, novo reality show da TV Globo.>

O programa será gravado nos Estúdios Globo do Rio de Janeiro durante os dias 15 e 25 deste mês. A estreia está marcada para o dia 17 de junho, com exibição às terças e quintas, após a novela Vale Tudo. Esta será a primeira vez que Ana Maria terá uma atração no horário nobre desde que foi contratada pela Globo, em 1999.>