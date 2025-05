SE MACHUCOU

Juliette quebra nariz ao dar com a cara em porta de vidro: 'Meio torto'

Câmera gravou o momento do acidente; veja o vídeo

Juliette sofreu um acidente doméstico na última quinta-feira (8) e quebrou o nariz. A ex-BBB mostrou nas redes sociais como ficou seu rosto após dar com a cara na porta - literalmente. O momento em que a cantora se machucou foi captado por uma câmera.>

"Acabei de bater a boca e o nariz na janela. Não sei se quebrou. Acho que sim, né? Quebrou, não. Mas que está meio torto, está", contou, exibindo a porta na qual se feriu em um vídeo nos Stories do Instagram.>

A campeã do Big Brother Brasil 21 procurou a emergência de um hospital e, após radiografia, foi informada que sofreu uma microfratura no nariz, sem gravidade. "Estamos com uma pequena fratura à direita. Não tem um desvio de grande porte", tranquilizou o médico, identificado apenas como André.>