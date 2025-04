BELLA VENENOSA?

Internet aponta suposta indireta para Bella Campos em show de 60 anos com Cauã Reymond e Ivete Sangalo

Internautas enxergam mensagem velada da emissora durante apresentação de “Erva Venenosa”

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:58

Cauã Reymond durante apresentação de Ivete Sangalo no show de 60 anos da Globo Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizada na última segunda-feira (27), segue repercutindo nas redes sociais. Um dos momentos mais comentados da noite foi a apresentação de Ivete Sangalo, que interpretou o clássico “Erva Venenosa”, de Rita Lee, em homenagem às grandes vilãs da teledramaturgia. A performance, no entanto, acabou ganhando outro significado entre os internautas, que apontaram uma possível indireta da emissora para a atriz Bella Campos. >

Durante o número musical, Cauã Reymond surgiu no palco vestindo um terno elegante, desfilando sob os holofotes enquanto Ivete cantava. A entrada do ator, envolvido em recentes polêmicas com Bella Campos — com quem contracena em “Vale Tudo” —, foi interpretada por muitos como um gesto simbólico da Globo em apoio ao galã. Nas redes sociais, internautas lembraram que, segundo a imprensa especializada, parte do elenco e dos bastidores da emissora teria se posicionado contra Cauã, que foi acusado por Bella e outras colegas de comportamento “misógino, debochado e mau-caráter”.>

O colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, reforçou essa leitura ao comentar no X (antigo Twitter): “Cauã sendo o primeiro ator a pisar no palco do especial de 60 anos com Ivete é um recado cristalino. Pra bom entendedor, 10 passos no palco bastam”. Segundo ele, a emissora estaria fazendo um movimento claro em defesa do ator.>

Cauã sendo o primeiro ator a pisar no palco do especial de 60 anos com Ivete é um recado cristalino. Pra bom entendedor 10 passos no palco bastam — Alessandro Lo-Bianco 🐺 (@Alessandrolb) April 29, 2025

A cena em questão fez parte de uma esquete em que Ivete Sangalo se transforma na heroína que impede as vilãs de “sabotar” o especial. Na narrativa, Cauã aparece ajudando a cantora a neutralizar as antagonistas. Mesmo com o contexto cênico, muitos usuários das redes sociais cravaram que a mensagem ia além da ficção: “Cauã Reymond no palco ao som de ‘Erva Venenosa’ foi a pá de cal em Bella Campos”, comentou um internauta. “Ou foi marketing para limpar a imagem de Bella, ou já sabemos quem venceu essa treta.”>

Cauã Reymond no palco ao som de Erva Venenosa foi a pá de cal em Bella Campos. Das duas, uma: ou todo esse auê nos bastidores foi uma jogada de marketing para o público ter empatia por Bella e esquecerem sua má atuação, ou sabemos quem venceu essa treta pic.twitter.com/tc1GVlzhXe — não transo violência (@compotademamao) April 29, 2025

Apesar da polêmica, houve quem descartasse qualquer indireta. Um fã da emissora apontou: “Gente, o Cauã estava no palco porque ele aparecia no vídeo com as vilãs. Ele dá um golpe nelas com a Ivete. Foi tudo parte da historinha. Escolheram ele porque ele é o maior galã da Globo atualmente, né?”>

Outro usuário completou: “A referência é o Cauã aparecer rapidamente enquanto a Ivete canta ‘Erva Venenosa’. A Globo tá surfando nas discussões da rede e parece que o público não entendeu.”>