LÁ VEM A NOIVA

Casamento country: Filha de Silvio Santos revela detalhes de cerimônia com entrada a cavalo e padrinhos famosos

Silvia Abravanel adiou a festa para novembro e promete uma celebração rústica com direito a churrasco, biga e padrinhos famosos

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2025 às 09:47

Silvia Abravael e Gustavo Moura Crédito: Bruno&Grazi/Gustavo&Paula

Silvia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, revelou novos detalhes sobre a aguardada festa de casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura. Após oficializar a união civil no dia 25 de abril, em São Paulo, a cerimônia religiosa e a celebração estão marcadas para o próximo dia 9 de novembro. Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, na última terça-feira (29), a apresentadora contou que o evento seguirá o estilo country e terá uma atmosfera rústica, com a possibilidade de entrada a cavalo ou até em uma biga. >

“Eu me casei e foi muito assim: a gente chegou do feriado de Páscoa na terça-feira de manhã, e na terça à tarde a gente foi no cartório, marcamos o casamento, saímos de lá, fomos no shopping, compramos as alianças, compramos o terno dele, reformei a minha roupa porque eu emagreci demais, e pronto”, relatou Silvia ao explicar como aconteceu a oficialização civil da união. “Foi muito rápido. Casamos no cartório mesmo, para oficializar o civil, e aí o religioso vai ser mais para a frente, dia 9 de novembro.”>

Inicialmente, a cerimônia seria realizada no haras do casal, mas a apresentadora decidiu mudar o local por questões de logística. “Iria ser no nosso haras, porque ele é muito simples e eu também. Então a gente queria uma coisa no mato, no campo mesmo, todas as madrinhas de botas, meu vestido é bem estilo country. Só que a logística ficou muito ruim. Aí eu bati cabeça, bati cabeça… até que descobrimos um restaurante aqui em São Paulo que é 100% temático”, explicou.>

A escolha do novo espaço mantém a proposta da festa, com elementos que remetem ao universo sertanejo. “É mesa de madeira, prato de ferro, facão mesmo para você comer churrasco, comer milho com a mão, salada, farofa… Vai ser exatamente assim. E vamos continuar com o tema country. Talvez eu entre a cavalo — estamos vendo a logística — talvez eu entre com um dos nossos bisões, ou entre de biga, alguma coisa do gênero. Essa entrada vai ser especial”, antecipou Silvia.>

A lista de padrinhos também inclui nomes de peso do meio artístico e jornalístico. “Já temos todos os padrinhos escolhidos. Tem o Edson com a Déia, que é o cantor, temos o Ratinho, o Léo Dias com a Gabi Cabrini, e vários amigos queridos que vivenciaram com a gente os nossos 3 anos de relacionamento”, contou a apresentadora, animada com os preparativos. >