SEM PAPAS NA LÍNGUA

Bastidores de 'Vale Tudo' viram piada em festa dos 60 anos da Globo: 'Tá com cecê'

Tatá Werneck, Paulo Vieira e Fábio Porchat fizeram humor com especulações sobre treta entre Bella Campos e Cauã Reymond

Paulo Vieira, por sua vez, fez uma piada que muitos interpretaram como indireta a Cauã. “Não fala tocando! Abaixa o braço que, pelo amor de Deus, tá com cecê de seis braços”, brincou. Porchat respondeu, entrando no clima: “É a minha masculinidade”. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, sendo relacionado aos boatos recentes de que Bella Campos teria reclamado do cheiro forte de Cauã durante as gravações da novela.>

A situação nos bastidores da produção ganhou repercussão nas últimas semanas, com rumores de atritos entre os dois atores e supostas queixas da atriz quanto ao colega de cena ao compliance do Globo. Durante o evento, jornalistas esperavam conversar com o elenco de Vale Tudo, mas os atores chegaram em cima da hora e foram blindados pela assessoria da emissora, sob a justificativa de que “precisavam entrar para a plateia” antes do início do show.>