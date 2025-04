TELEVISÃO

'Bella Campos não sustenta e nem convence em Vale Tudo', dispara Sônia Abrão

Apresentadora abriu sua opinião sobre a interpretação da atriz no remake

A atuação de Bella Campos como Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’ tem dividido desde antes de sua estreia na TV Globo. Dessa vez, já com mais de 20 capítulos do remake exibidos, a apresentadora Sônia Abrão expôs sua opinião sobre Bella no papel. “A atriz Bella Campos não sustenta e nem convence como Maria de Fátima na novela da Globo Vale Tudo”, disparou em entrevista ao Canal UOL. >

Na novela original que foi ao ar em 1988 quem viveu Maria de Fátima foi Glória Pires, que segundo Sônia, é incomparavelmente melhor. “Não dá para comparar a Bella Campos com a Glória Pires, seria outra covardia. A novela, eu acho que segue bastante o enredo, a estrutura está mantida, mas a Bella Campos, que está no olho do furacão agora, o trabalho dela como Maria de Fátima não me convence”, explicou a apresentadora. >