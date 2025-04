NOVELA DAS 21H

Cecília é baleada e sofre acidente em 'Vale Tudo'; veja reviravolta na novela

Personagem vivida por Maeve Jinkings enfrenta sequência de tensões no remake da novela das nove

No capítulo 52, previsto para ir ao ar no dia 29 de maio, Cecília contará a Laís (Lorena Lima) que um fazendeiro local está utilizando agrotóxicos de forma irregular, o que tem causado a fuga de animais silvestres da região. A denúncia acabará levando a personagem a um confronto direto com o homem poderoso.>