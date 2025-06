JUNHO PRETO

Você sabe qual o tipo de câncer de pele mais agressivo e letal? Conheça e se previna

Especialistas alertam para importância da atenção aos sinais e do diagnóstico precoce do melanoma

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 23:00

Melanoma tem grande capacidade de metástase Crédito: Reprodução

O Junho Preto é o mês de conscientização sobre o câncer de pele, em especial o melanoma, tipo mais agressivo de tumor cutâneo. Na Bahia, a estimativa é que apareçam 10.520 novos casos do câncer de pele tipo não melanoma e 250 casos de melanoma no triênio 2023-2025. O melanoma cutâneo tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em adultos brancos.>

De acordo com um estudo americano, publicado na revista científica “Archives of Dermatology", pacientes com melanoma apresentam um risco 28% maior de desenvolver outros tipos de tumor, principalmente de mama, próstata e linfoma não Hodgkin. “O melanoma é o tumor de pele mais agressivo e letal por sua alta capacidade de evoluir rapidamente e formar metástases em outros órgãos”, afirma o oncologista Marco Lessa.>

Pessoas com pele clara, sardas, pintas, cabelos claros ou ruivos, olhos claros e histórico familiar da doença estão no grupo de mais risco. “Indivíduos com histórico de queimaduras solares ou que ficam vermelhos, quando expostos ao sol, mas nunca se bronzeiam, também podem ter mais predisposição ao surgimento de melanomas”, afirma o oncologista André Bacellar, da Oncoclínicas.>

Quando diagnosticado precocemente, o melanoma, apesar de ser um tipo de câncer muito agressivo, tem até 95% de chances de cura só com a retirada cirúrgica do tumor. >

Atenção aos sinais

De acordo com especialistas, é importante estar atento a qualquer alteração na pele e fazer a consulta anual ao dermatologista. O melanoma, geralmente, se manifesta com o aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares, acompanhada de coceira e descamação. Em casos de lesão pigmentada pré-existente, ocorre aumento no tamanho, alteração na coloração e na forma da lesão, que passa a apresentar bordas irregulares.>

“A campanha Junho Preto traz um alerta para a importância da atenção aos sinais, o autoexame da pele, que deve ser feito mensalmente, e o exame da pele do corpo inteiro, ao menos uma vez por ano, com o dermatologista”, orienta Marco Lessa.>

“Ao notar uma ferida que não cicatriza ou uma pinta que está mudando de cor, é importante procurar de imediato seu dermatologista”, acrescenta André Bacellar. >

Embora as pessoas de pele negra tenham a melanina como um filtro solar natural, elas são mais suscetíveis a desenvolverem o melanoma acral, um subtipo raro e bastante agressivo da doença, que, geralmente, surge em locais como a palma das mãos, planta dos pés e unhas, e pode ser confundido com outros problemas de pele, como micoses e outras condições benignas, o que, muitas vezes, acaba levando ao diagnóstico tardio. “É importante estar atento a sinais, como uma linha preta na unha ou uma pinta irregular que surge na palma das mãos ou planta dos pés”, adverte André Bacellar.>

Como se prevenir?

A fotoproteção é uma importante medida para prevenção do câncer de pele e do envelhecimento cutâneo precoce. O cuidado com a exposição solar deve ser diário. Mesmo em dias nublados, chuvosos ou durante o inverno, a ação da radiação ultravioleta (UV) é intensa. “É importante fazer uso diário do filtro com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30. Seu uso deve ser normalizado como uma rotina”, recomenda Marco Lessa. >

“A exposição excessiva ao sol sem uso de filtro solar é o principal fator para desenvolvimento do câncer de pele, especialmente o efeito acumulativo dessa exposição desde a infância e juventude”, lembra André Bacellar.>

Tratamentos possíveis

O tratamento cirúrgico para remoção da lesão cancerígena é, geralmente, o mais indicado em grande parte dos casos de câncer de pele. Em alguns casos, a depender do subtipo do câncer, do estadiamento (grau de disseminação) e do tamanho do tumor, pode ser necessário outro tipo de terapia complementar, como imunoterapia ou medicamentos orais e radioterapia.>

Quando se trata de um melanoma, tipo de câncer de pele mais agressivo e letal por causa da sua alta capacidade de se disseminar para tecidos e órgãos vizinhos, novos imunoterápicos, medicamentos que estimulam o sistema imunológico a lutar contra o tumor, tem garantido melhora na sobrevida de pacientes. “Os tratamentos avançaram bastante nos últimos anos e o prognóstico da doença melhorou muito até mesmo para os casos do melanoma metastático, com menos efeitos colaterais e mais qualidade de vida para os pacientes”, afirma André Bacellar.>