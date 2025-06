SAÚDE DA MULHER

Você sabia que a menopausa pode causar diabetes? Entenda relação

Estudos demonstram que mulheres pós menopausa apresentam um risco significativamente maior de desenvolver a condição

Mas, por que uma coisa pode levar à outra? O doutor explica que durante a transição menopáusica, as flutuações hormonais — em particular a diminuição dos níveis de estrogênio —exercem uma influência direta sobre a forma como o corpo gerencia a glicose.>

“Essa alteração hormonal pode levar a um aumento da resistência à insulina, fazendo com que as células do corpo se tornem menos responsivas à ação desse hormônio cuja produção acontece no pâncreas e, consequentemente, elevando os níveis de açúcar no sangue”, destaca Jorge Valente. “Adicionalmente, o ganho de peso, que é comum nessa fase da vida, e a redistribuição da gordura corporal para a região abdominal (obesidade central) são fatores que contribuem significativamente para o risco de desenvolver diabetes tipo 2 ou agravar um quadro já existente”, completa.>