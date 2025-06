ALERTA

Energético em excesso pode causar AVC? Cardiologista explica

Bebidas possuem cardioestimulantes como cafeína e taurina

Para detalhar as possíveis consequências de casos como o relatado por Zulu, o CORREIO conversou com o cardiologista Marcos Barojas, diretor de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de cardiologia Bahia.>

O especialista explicou que o pico de energia temporário ao consumir um energético é causado pela presença de substâncias estimulantes como cafeína e taurina. Esse efeito quase instantâneo pode gerar inúmeros impactos na saúde desde desregular o sono e, em caso de consumo abusivo e contínuo, consequências cardiovasculares mais graves a até a morte,. A associação com o álcool também é contraindicada.>

'Essas substâncias são cardioestimulantes e o uso crônico abusivo aumentam elevam o riscos de pressão alta, arritmias e palpitações. Em pessoas com condições de riscos prévias, congênitas ou adquirida, obviamente, há um risco adicional. O uso associado ao álcool - um depressor do sistema cardiovascular - podem ter riscos cardiovasculares mais graves e alguns casos mais raros; risco de morte", detalha Marcos Barojas. >

Sobre casos como o de Zulu, o cardiologista deixa claro que se deve ao consumo em grandes quantidades. Ele alerta que o aumento da pressão a partir do consumos dessas bebidas pode desencadear sim um AVC. "A ingesta de alto volume de qualquer substância estimulante pode levar ao aumento da pressão arterial e de cardiopatias, o que pode ser um fator de risco de causar um AVC", explica Barojas. >

Pode tomar energético?

Pesquisas indicam quantidade de até 400g da substância por dia, o que equivale a 3 à 4 xícaras de café. No caso do energético "Monster", por exemplo, há cerca de 160mg em cada lata de 473 ml; sendo assim, duas latas e meia podem ser consumidas sem grandes problemas. A presença de outros estimulantes também devem ser levados em consideração.>

Marcos alerta, no entanto, que existem sensibilidades diferentes em relação a cafeína, sendo necessário ficar sempre atento aos sintomas. "Isso é variável porque as pessoas tem sensibilidade diferente a cafeínas que se devem a capacidade de cada um de metabolizar a substância, mais rápido ou mais lento. Quem metaboliza mais lento acaba sentindo mais o impacto da cafeína no corpo porque ela dura por mais tempo", ressalta o cardiologista.>