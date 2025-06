VOCÊ SABIA?

Ovo de gema branca existe e tem explicação curiosa; conheça

Vídeo de chef cozinhando com iguaria viralizou nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 16 de junho de 2025 às 08:38

Vídeo de restaurante com ovo de gema branca viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado por um chef de cozinha de um restaurante no Japão viralizou na internet e gerou uma grande interrogação na cabeça dos internautas. Isso por que ao cozinhar um prato típico do país, ele usa ovos de galinha com gemas brancas! O espanto foi grande, principalmente entre os brasileiros, com muitos se perguntando se eram imagens fake. >

Em um vídeos que circula, um narrador brasileiro questiona: "Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso", diz. Mas, sim, o ovo de galinha com gema branca existe e há uma explicação para que essa parte proteica do alimento não fique amarela, como normalmente é.>

O próprio restaurante chamado Izakaya Maki explica o item do menu que viralizou nas redes sociais. O prato feito no vídeo é chamado de Izakaya Odashi — um dashimaki branco refinado e textura fofa. O estabelecimento também detalha o que faz os ovos utilizados para o prato terem gema branca. E a explicação é simples, porém curiosa: as galinhas da região são alimentadas com arroz, o que deixa as gemas de seus ovos clarinhas. >

Foram, então as gemas brancas da região que renderam esse quitute que ficou famoso por lá, por sua cor branquinha e textura macia, feito neve. >