Você sabia? Ancelotti vendia queijo, pesca salmão e atuou no filme Star Trek

Italiano que vai treinar a Seleção tem rotina discreta e é casado com empresária canadense

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2025 às 07:00

Ancelotti Crédito: Reprodução

Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, é mais do que o treinador mais vitorioso da história do Real Madrid. Aos 65 anos, o italiano tem uma vida pessoal marcada por discrição, romantismo, gosto por aventuras ao ar livre e até uma breve participação no cinema.>

Natural de Reggiolo, no norte da Itália, Ancelotti cresceu em uma família de agricultores produtores de queijo parmesão. Antes de virar jogador e técnico, trabalhou como vendedor de queijo. Hoje, é casado com a empresária canadense Mariann Barrena McClay, com quem mantém um relacionamento desde 2014. Ele tem dois filhos, Davide e Katia, do primeiro casamento com Luisa Gibellini, que faleceu em 2021.>

“Preciso de chiclete”, admite Ancelotti sobre o hábito que o acompanha à beira do campo. Em entrevista ao programa Universo Valdano, o treinador explicou que começou a mascar chiclete para substituir o cigarro: “Era um hábito forte. Comecei a mascar muitos chicletes, principalmente durante os jogos, para aliviar a tensão”.>

Davide, seu filho, é assistente técnico no Real Madrid desde 2021 e pode acompanhá-lo também na Seleção. Ele já trabalhou com o pai em clubes como PSG, Bayern de Munique e Napoli.>

O lado mais reservado de Ancelotti não impede que ele compartilhe registros de lazer nas redes sociais. Entre os momentos publicados, estão cavalgadas, trilhas na costa de Cinque Terre, passeios de barco no Canadá para observar baleias e a famosa foto de 2015 com um salmão fisgado durante pescaria, quando estava sem clube.>

Apaixonado por cinema, o técnico é fã declarado da trilogia O Poderoso Chefão e chegou a aparecer como figurante no filme Star Trek: Sem Fronteiras (2016), interpretando um cientista. Também é autor de três livros: Minha Árvore de Natal, sobre táticas de jogo; Prefiro a Copa, com histórias da carreira; e Liderança Tranquila, em que compara sua função à de líderes empresariais.>

Poliglota, Ancelotti fala italiano, espanhol, francês e inglês, e está aprendendo português. Nas redes sociais, além de publicações profissionais, compartilha momentos com a esposa, como viagens ao Canadá e aos Estados Unidos.>

A CBF confirmou que Ancelotti estreia pela Seleção em junho, nos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa. A previsão é que ele chegue ao Brasil em 26 de maio, dois dias após o fim do Campeonato Espanhol, quando o Real Madrid enfrenta a Real Sociedad.>