CURIOSIDADES

Fofoqueiros: brasileiros vasculham vida de Ancelotti e querem saber até qual chiclete ele masca

Levantamento mostra perguntas inusitadas sobre vida pessoal do italiano

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira despertou a curiosidade dos torcedores sobre aspectos que vão além do campo. Um levantamento feito pela empresa Brasil Apostas, com base na ferramenta Answer The Public e dados do Google Trends e Analytics, revelou uma série de buscas inusitadas feitas por brasileiros sobre o técnico italiano.>

Entre as perguntas mais frequentes está: “Qual chiclete Ancelotti masca?”. O hábito do treinador de mascar chiclete à beira do campo, presente desde os tempos de Milan, se tornou marca registrada de seu estilo. A pergunta aparece com variações, como “chiclete do Ancelotti” e “marca do chiclete que Ancelotti usa”.>