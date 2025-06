SALVADOR

Ação da PM acaba com dois mortos no Jardim Cajazeiras; veja vídeo

Polícia Militar afirma que agentes foram recebidos a tiros por suspeitos

Wendel de Novais

Publicado em 2 de junho de 2025 às 09:28

Ação policial foi registrada por câmera de segurança Crédito: Reprodução

Uma ação policial terminou com três mortos na localidade do Alto da Cebola, no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador, no sábado (31). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o intenso tiroteio registrado durante o caso e homens fugindo dos policiais. Dois deles, inclusive, pulam um muro e descem um barranco para uma via que dá acesso à Avenida Gal Costa. >

Na sequência, é possível ouvir agentes gritando ‘perdeu’. O primeiro a pular pelo barranco segue correndo em fuga após os gritos dos policiais, mas o segundo, baleado, fica caído em meio a vegetação. Os dois mortos na ação foram identificados como Yago Brito dos Santos, de 20 anos, e Carlos Eduardo Passos dos Santos, de 28. >

A princípio, houve a informação de que três homens teriam morrido em confronto com a polícia. No entanto, segundo a Polícia Civil da Bahia (PC), só os dois morreram em tiroteio com policiais. A terceira morte, inclusive, teria acontecido antes em um crime de homicídio que teve Matheus Nascimento Silva, 19, como vítima na Rua Jaime Figura. >

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a ação com dois mortos ocorreu na Rua Juracy Trindade com a participação de agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) após uma denúncia de tráfico de drogas. No local, os policiais encontraram um grupo de homens armados que atiraram contra as viaturas e iniciaram um confronto. >

A PM-BA explicou ainda que os Yago e Carlos Eduardo foram socorridos para uma unidade de saúde, onde não resistiram aos ferimentos. Com os dois, foram encontrados dois revólveres cal.38, 207 porções de cocaína, 60 pedras de crack; 157 porções de maconha, uma balança digital e um aparelho celular. >

A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) apura três mortes ocorridas na Rua Jaime Figura, no bairro de Jardim Cajazeiras, na tarde de sábado (31). O primeiro caso refere-se ao homicídio de Mateus Nascimento Silva, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado com marcas de tiros. >