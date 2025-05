TROCA DE TIROS

Suspeito é preso em UPA após ser baleado por PMs e fingir que tinha lesão de futebol

Caso foi registrado na Lagoa da Paixão

No entanto, ele foi localizado na UPA por agentes de segurança. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a prisão. De acordo com a corporação, policiais militares da 31ª Companhia Independente (CIPM/Valéria) faziam rondas em Nova Brasília de Valéria, quando foram recebidos a tiros na Rua Morada da Lagoa. >

Por conta dos disparos, houve o revide e os criminosos conseguiram fugir do local. No entanto, os militares foram informados que um homem havia dado entrada em uma unidade hospitalar da região com marca de disparo de arma de fogo. Ainda segundo a PM, as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil. Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) não respondeu até o fechamento desta matéria.>