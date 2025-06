SALVADOR

Cliente agride entregador e motoboys soltam rojões em protesto na frente de prédio; veja vídeo

Caso foi registrado neste domingo (1º)

Wendel de Novais

Publicado em 2 de junho de 2025 às 07:52

Motoboys fizeram protesto na frente de prédio no Cabula Crédito: Reprodução

Um protesto com mais de 100 motoboys foi registrado na frente de um condomínio na Rua Cristiano Buys, no bairro do Cabula, em Salvador, na noite de domingo (1º). A ação dos profissionais se deu após um cliente agredir e tomar a chave da motocicleta de um entregador durante a tarde, horas antes da manifestação. Como resposta, os motoboys promoveram um buzinaço em frente ao prédio do agressor e chegaram a soltar bombas e rojões na portaria do local. >

De acordo com informações iniciais, antes mesmo da manifestação, o entregador agredido procurou a polícia para denunciar as agressões e o roubo da chave, mas o vídeo das agressões viralizou e outros entregadores resolveram até o local para recuperar o objeto do colega. “A gente vai chegar lá só na conversa saudável, de maneira amigável. Vamos pedir a chave a ele, ele vai ter que devolver a chave”, fala um entregador com uma caixa de rojão nos braços antes de se dirigir ao local do protesto. >

Já na frente do prédio do agressor, há imagens de dezenas de entregadores buzinando, gritando e soltando os rojões na tentativa que o morador descesse do apartamento de devolvesse a chave do motoboy. Não há informações sobre a recuperação do item, mas moradores reclamaram que o protesto também promoveu uma ação de depredação do condomínio, com bombas lançada para o interior do local.>