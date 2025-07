TRÂNSITO

Eventos alteram trânsito em Salvador neste final de semana; confira

Transalvador fará interdições e instalará barreiras nos bairros do Comércio, região do Dique do Tororó, Vale da Muriçoca e Mussurunga

Tharsila Prates

Publicado em 4 de julho de 2025 às 17:15

Agentes da Transalvador Crédito: Ascom/Transalvador

O final de semana está chegando, e alguns eventos acontecerão em Salvador, alterando o trânsito em algumas regiões da cidade neste domingo (6). É preciso ficar atento às alterações no fluxo de algumas vias da capital baiana. Confira abaixo os detalhes divulgados pela Transalvador:>

Pedal Asbeb – domingo (6)

Para que o evento, promovido pela Empresa Salvador Turismo S/A (Saltur) e pelo Movimento Salvador Vai de Bike, seja realizado com segurança, a circulação de veículos será proibida de maneira progressiva, ou seja, à medida que o pedal for passando, a partir das 7h no dia 6 de julho nas seguintes vias:>

Av. Presidente Costa e Silva (saída Casa de Apostas Arena Fonte Nova), Al. do Dique, Av. Vasco da Gama, Rua Djalma Dutra, Av. José Joaquim Seabra, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Presidente Castelo Branco, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco, Rua Estado de Israel, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Av. Caminho da Areia, Av. Porto dos Mastros, Rua Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira (Parada), Rua dos Tamarindeiros da Penha, Av. Beira Mar, Ladeira do Porto do Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Largo do Bonfim, Praça Theodósio Rodrigues de Faria, Rua Theodósio Rodrigues de Faria, Rua Plínio de Lima, Rua Rio São Francisco, Rua da Boa Viagem, Largo da Boa Viagem, Av. Luiz Tarquínio, Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, Rua Frederico Lisboa, Av. Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Largo da Calçada, Av. Engenheiro Oscar Pontes, Av. da França, Rua da Suécia, Acesso ao Túnel Américo Simas D, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva (chegada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova).>

1ª Corrida Voluntariar - domingo (6)

Também no domingo (6), acontecerá a 1ª Corrida Voluntariar, que vai impactar no trânsito de veículos em ruas do bairro do Comércio. Das 5h30 às 8h, ficará proibida a circulação de veículos nas seguintes vias: Av. da França (via da direita, trecho entre o Moinho Salvador/J Macedo e o Terminal Turístico Náutico da Bahia), Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), Praça Maria Felipa, Av. Lafayete Coutinho (trecho entre a Praça Maria Felipa e o retorno em frente a Capitania dos Portos da Bahia – Comando do 2° Distrito Naval, e no trecho entre a Capitania dos Portos da Bahia – Comando do 2° Distrito Naval e o Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM.>

Ainda no mesmo período, serão efetivados os seguintes desvio de fluxo:>

– Av. Lafayete Coutinho (sentido Comércio), para Rua da Conceição da Praia;>

– Av. da França (cruzamento próximo ao Moinho) para a via da esquerda;>

– Av. Eng. Oscar Pontes (deslocando o tráfego de veículos para a via da esquerda, antes do canteiro central, ao lado do Moinho Salvador, utilizando cilindros).>

Barreiras móveis serão instaladas das 5h30 às 8h nos seguintes pontos:>

BM 01 – Av. da França / Av. Eng. Oscar Pontes – desvio antes da Sede da Polícia Federal;>

BM 02 – Av. da França / Portaria 01 CODEBA:>

BM 03 – Av. Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia;>

BM 04 – Av. Eng. Oscar Pontes / Canteiro em frente ao Moinho Salvador (desvio prévio do canteiro da Av. Eng. Oscar Pontes com cilindro, deslocando o fluxo da direita para a esquerda);>

Os veículos que vêm da Cidade Baixa com destino ao Centro, terão como opções de tráfego: Av. da França (via da esquerda), Rua da Bélgica, Av. Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Praça Castro Alves>

2ª Caminhada da Diversidade 2025 - domingo (6)

Também no domingo acontecerá a 2ª Caminhada da Diversidade, no bairro de Mussurunga. Por causa do evento, haverá a interdição progressiva, das 14h até 22h, na Rua Eurico Costa Coutinho(saída na Borracharia), Rua Barbosa Lima Sobrinho( chegada na Praça Juiza Sônia Vacarezza.>

6ª Parada LGBT do Vale da Muriçoca - domingo (6)

A 6ª Parada LGBT do Vale da Muriçoca acontece também neste domingo (6), no bairro Engenho Velho da Federação, e, a partir de 14h até 22h, ficará proibida a circulação de veículos na vias: Rua Sérgio de Carvalho (saída no Mercado Oxê, retorno no Colégio Mário Costa Neto, chegada no Mercado Oxê).>

A instalação de barreiras móveis (BM) será realizada no seguintes locais a partir das 14h:>

BM 01 – Rua Sérgio de Carvalho / Av. Vasco da Gama;>