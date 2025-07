BAHIA

Gerente é preso por suspeita de aplicar golpes financeiros contra idosos

Segundo a polícia, homem utilizava sua função no banco para induzir clientes a contratarem empréstimos; vítimas tiveram prejuízo de até R$ 5 mil

O gerente de um correspondente bancário foi preso preventivamente na manhã dessa quinta-feira (3), no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, suspeito de aplicar golpes financeiros contra pessoas idosas e em condição de vulnerabilidade.

De acordo com as investigações, o homem, de 37 anos, utilizava sua função no estabelecimento para induzir clientes, principalmente aposentados, a contratarem empréstimos sem o devido consentimento.