CRIME

Motociclista por aplicativo é baleado após corrida no bairro da Mata Escura

Caso foi registrado na tarde de domingo (1º)

Um motociclista não identificado foi baleado após uma corrida na Rua Direta do Campo, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na tarde de domingo (1º). De acordo com informações iniciais, o crime foi registrado logo após o profissional deixar um cliente no local e ser interceptado por um carro poucos metros depois. >