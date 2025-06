COMODIDADE

Você sabia? Salvador tem empresa que cuida dos imóveis alugados por temporada

Setor cuida de toda a operação do aluguel: limpeza, manutenção, comunicação

Elis Freire

Publicado em 4 de junho de 2025 às 17:42

Profissional recebendo um casal que alugou imóvel | Ilustrativa Crédito: Shutterstock

Uma nova modalidade de serviço tem crescido em Salvador com a alta das hospedagens alternativas por plataformas como Airbnb e Booking: o serviço de administração de imóveis de aluguel por temporada. Cuidando de toda a operação necessária para se alugar a casa ou apartamento, como limpeza, manutenção e comunicação com o hóspede, a UNU se expandiu na capital baiana com a inauguração de um escritório, em Ondina, no início deste ano. >

Com mais de 5 anos de história em São Paulo, a empresa agora veio para a capital baiana com essa promessa de uma maior comodidade ao alugar um imóvel. Um serviço ainda desconhecido parece estar ganhando força, com o aumento do turismo, já que Salvador recebeu no primeiro trimestre de 2025, 2,6 milhões de turistas, número de visitantes 7,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.>

Não é difícil encontrar alguém que no Carnaval, por exemplo, deixou sua casa para fazer um dinheirinho. No Brasil, No o setor de aluguel por temporada expandiu-se 43% em 2024, contra apenas 8% do aluguel comum. Com isso, agora existem diversas opções para quem não quer se preocupar com nada ao decidir receber um hóspede no seu imóvel, nem mesmo com a entrega das chaves.>

“O aluguel por temporada em Salvador tem um potencial imenso, principalmente em bairros estratégicos como Ondina, que reúne turismo, mobilidade e estrutura. Nosso objetivo é justamente oferecer tranquilidade ao dono do imóvel, enquanto ele lucra com uma gestão profissional e eficiente”, explica o empresário baiano Rafael Anjos, CEO da UNU. >

UNU é apenas um dos nomes que têm se consolidado nesse segmento, presente em Salvador desde 2022. Fundada por Rafael Anjos, a empresa oferece administração completa para quem aluga por temporada: cuida de fotos profissionais, divulgação em sites especializados, check-in, limpeza, manutenção e até relacionamento com hóspedes.>

Equipe da UNU em escritório inaugurado em Ondina Crédito: Divulgação

“Nosso principal serviço é a gestão imobiliária com foco em locação por temporada através de canais como Booking e Airbnb, mas também oferecemos serviços de execução de projetos arquitetônicos, decoração e personal shopper ( compra de itens para as unidades)”, destaca o empresário. >