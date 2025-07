ENTENDA

Estudo mostra que cérebro fica ativo segundos após a morte e 'filme da vida' existe

Os pesquisadores observaram oscilações cerebrais, especialmente ondas gama

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences descobriu que o cérebro humano realiza uma espécie de "revisão final" de memórias marcantes, como um filme da vida, nos 30 segundos antes e logo após a morte por parada cardíaca. >