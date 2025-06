COMUNICADO OFICIAL

Cacau Show esclarece o que tem sido chamado de 'seita' e fala em 'ritual do cacau'

Empresa se manifestou através das redes sociais

A Cacau Show se manifestou oficialmente por meio de nota, após a grande repercussão de acusações contra a empresa que incluem casos de assédio moral, perseguição, gordofobia e retaliações a funcionários e ex-funcionários. Uma denúncia formal foi apresentada ao Mistério Público do Trabalho (MPT). >

O caso que vem sendo chamado de “seita da Cacau Show” expôs ainda que, supostamente, os trabalhadores eram obrigados a participar de cerimônias em salas iluminadas por velas, vestidos de branco e descalços, enquanto o CEO entoava cantos. Os rituais incluiriam até a realização de tatuagens iguais às de Alê Costa, com a palavra “atitude”.>

Em nota oficial, a empresa de confeitaria afirmou que as publicações são "inverídicas". “São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e, principalmente, às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor”, afirmou a Cacau Show em trecho da nota.>

Ao que tem sido chamado de "seita", a empresa afirmou que na verdade se trata de um “ritual do cacau”. O ritual foi descrito como uma “vivência sensorial com o líquor de cacau oferecido como experiência cultural e gastronômica". A companhia brasileira garantiu ainda que essa experiência acontece inclusive em hotéis e não fere os valores da Cacau Show.>

Temos uma trajetória de mais de 37 anos, construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem. >

Somos a maior rede de chocolates finos do mundo, a maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema — e cada uma delas merece respeito.>